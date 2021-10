(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parole dell'ex rifinitore del Palermo e attuale giocatore dell'Elche in merito al clamoroso passaggio di Lionelal PSG

Advertising

Mediagol : PSG, Pastore:”Messi? Pensavo restasse a Barcellona. Amerò sempre Parigi e i tifosi” - AndreaAdamo16 : @passioneasr Anche il PSG quando acquistò Pastore non era un top club, ma piano piano con giocatori top e giocatori… - LUIS_E_OJEDA : Javier Pastore valida el fichaje de Lionel Messi al PSG - futbolfrances_ : Javier Pastore valida el fichaje de Lionel Messi al PSG - Sergio37075361 : @Teo__Visma @hcvismara Eh ma occorre capire se poi il psg ti lascia andare. Vedi anche pastore che è rimasto 'imprigionato' a Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pastore

Mediagol.it

Javierha trovato casa. Dopo aver risolto consensualmente il proprio contratto con la Roma , che nel 2018 lo prelevò dal, il Flaco è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell' Elche . " Non ...... Javiertrova subito una nuova squadra. Attraverso i propri canali ufficiali, infatti, l'Elche ha annunciato la firma del contratto del trequartista argentino. L'ex talento di Palermo e...Le parole dell'ex rifinitore del Palermo e attuale giocatore dell'Elche in merito al clamoroso passaggio di Lionel Messi al PSG ...Roberto Mancini, al termine di Italia-Spagna, ha parlato dei tanti fischi di San Siro indirizzati a Gianluigi Donnarumma. Questo il dispiacere del CT della Nazionale in conferenza stampa: 'Ci è dispia ...