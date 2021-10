Protezione Civile, allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte, valido a partire dalle 20 di stasera e fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di domani (giovedì 14 ottobre) quando i venti, provenienti da Nord-Nord Est, si intensificheranno sull’intero territorio regionale con raffiche molto forti e il mare si presenterà molto agitato al largo e lungo le coste esposte. ??La Protezione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione Campania ha emanato un avviso diper venti forti oforti e, localmenteal largo e lungo le coste esposte, valido a partire dalle 20 di stasera e fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di domani (giovedì 14 ottobre) quando i venti, provenienti da Nord-Nord Est, si intensificheranno sull’intero territorio regionale con rafficheforti e ilsi presenteràal largo e lungo le coste esposte. ??La...

