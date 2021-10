Prostituzione | buono sconto da 30 euro Basta una puntura | il caso ai limiti della legge

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa non si fa per invogliare, è ildi dirlo, i cittadini a farsi vaccinare contro il Coronavirus. La notiziasettimana arriva da Vienna, e magari interesserà anche qualche italiano "di confine". La casa di appuntamenti Funpalast regalerà unda 30da utilizzare con le prostitute a ogni neo-vaccinato che si presenterà sull'uscio con tanto di attestato di avvenuta immunizzazione. In questa maniera, spiegano i media austriaci, il proprietario del locale non intende solo mandare un messaggio di "educazione civica e sanitaria" ai suoi connazionali, ma spera pure di recuperare almeno una parte dei clienti persi in questi mesi di pandemia. L'ideatore dell'iniziativa commerciale, Cristoph Lielacher, proprietario appunto del Funpalast, ha denominato l'evento "La lunga notte del ...

