Pro Piacenza, arrestato l'ex presidente Pannella per bancarotta fraudolenta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l'ex presidente del Pro Piacenza Maurizio Pannella è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. La società militava in Serie C ed è fallita tre anni fa. Nella giornata odierna di mercoledì 13 ottobre, l'uomo si è recato presso il Tribunale di Piacenza per l'interrogatorio di garanzia. "Ho chiarito tutto quanto, senza tralasciare neppure un dettaglio" ha dichiarato a SportPiacenza. Ottimisti anche i suoi legali Francesco Caroleo Grimaldi e Matteo Dameli: "Piena fiducia nella magistratura. Auspichiamo che la richiesta della revoca della misura venga accolta". SportFace.

