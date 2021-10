Privacy e lotta all’evasione, il governo sposta il punto di equilibrio copiando la legge tedesca. Visco: “Solo così si contrasta il fenomeno” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il decreto legge “Capienze” approvato dal governo giovedì scorso contiene anche una norma sulla Privacy che sta facendo molto discutere. Persino troppo, secondo alcuni esperti interpellati da IlFattoquotidiano.it. La norma in questione, chiaramente ispirata al codice della Privacy tedesco che viene “tradotto” pressoché testualmente, dispone che le pubbliche amministrazione possano utilizzare dati personali (non però quelli sensibili come ad esempio informazioni sanitarie ) senza una preventiva legge che lo autorizzi, quando questo è giustificato da finalità di interesse pubblico. La scelta di replicare la norma tedesca non va però letta come una soluzione di comodo, quanto piuttosto come un modo per mettere al riparo la norma da qualsiasi eventuale rilievo da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il decreto“Capienze” approvato dalgiovedì scorso contiene anche una norma sullache sta facendo molto discutere. Persino troppo, secondo alcuni esperti interpellati da IlFattoquotidiano.it. La norma in questione, chiaramente ispirata al codice dellatedesco che viene “tradotto” pressoché testualmente, dispone che le pubbliche amministrazione possano utilizzare dati personali (non però quelli sensibili come ad esempio informazioni sanitarie ) senza una preventivache lo autorizzi, quando questo è giustificato da finalità di interesse pubblico. La scelta di replicare la normanon va però letta come una soluzione di comodo, quanto piuttosto come un modo per mettere al riparo la norma da qualsiasi eventuale rilievo da parte di ...

