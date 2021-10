"Prima il ricatto, poi questa roba?". Sgarbi a valanga contro Roberto Speranza: vaccino, cosa non torna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) contro Roberto Speranza si scatena Vittorio Sgarbi. Il ministro della Salute finisce nel mirino per quanto detto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre. "Oggi siamo ad un snodo, ci troviamo in una fase diversa soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione. I numeri italiani devono darci grande soddisfazione e anche in queste ore ci sono tante prime dosi in corso e lo notiamo con piacere. Siamo all'85% circa di persone che hanno fatto almeno la Prima dose e tanti stanno continuando", ha premesso. Dunque, il ministro ha aggiunto: "Chiediamo ai medici una mano per aiutarci a convincere gli indecisi. C'è una parte di violenti rispetto a cui ci vuole il pugno di ferro ma anche tante persone che hanno semplicemente solo paura. A loro dobbiamo rivolgere una parola di fiducia e abbiamo tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si scatena Vittorio. Il ministro della Salute finisce nel mirino per quanto detto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre. "Oggi siamo ad un snodo, ci troviamo in una fase diversa soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione. I numeri italiani devono darci grande soddisfazione e anche in queste ore ci sono tante prime dosi in corso e lo notiamo con piacere. Siamo all'85% circa di persone che hanno fatto almeno ladose e tanti stanno continuando", ha premesso. Dunque, il ministro ha aggiunto: "Chiediamo ai medici una mano per aiutarci a convincere gli indecisi. C'è una parte di violenti rispetto a cui ci vuole il pugno di ferro ma anche tante persone che hanno semplicemente solo paura. A loro dobbiamo rivolgere una parola di fiducia e abbiamo tutti ...

thalassa2008 : RT @ale_dicintio: Quando si cerca di obbligare un popolo con il ricatto questo prima o poi si ribella... Tanto più perdurerà la carta verde… - Massimo46572086 : È un incubo questo ministro, Roberto Speranza, ancora e nonostante tutto “Convincere gli indecisi”. Non ha capito c… - rainiero43 : RT @Lorenzo62752880: I sindacati dovrebbero difendere i lavoratori dal ricatto del green pass. Non fare propaganda per il PD con manifesta… - MaTTer1234561 : RT @Lorenzo62752880: I sindacati dovrebbero difendere i lavoratori dal ricatto del green pass. Non fare propaganda per il PD con manifesta… - GandalfRevn : RT @GandalfRevn: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Se prima c'era una possibilità su un milione che mi vaccinavo, ora dopo il ricatto, neanche… -