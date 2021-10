Prima di tutte le Prime. Al San Carlo Emma Dante “rivoluziona” la Bohème. Nel palco reale il ministro Franceschini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È la madre di tutte le Prime: è la Prima apertura di stagione in presenza dopo la pandemia a capienza massima. E’ la Prima produzione sancarliana per il sovrintendente Stèphane Lissner (ex La Scala di Milano) dal suo insediamento. E’ la Prima opera diretta da Emma Dante al Lirico napoletano. Il tenore americano Stèfan Costello che si è fratturato una spalla scivolano sul pavimento piovoso della Galleria Umberto, va in scena ugualmente, indossato un tutore. La regista lo guarda con tenerezza: “A teatro si gioca seriamente come sanno fare i bambini e poco importa se un soldatino ha un braccio rotto. Alle 20 in punto si alza il sipario e comincia il viaggio nella Emmadantitudine e nel suo senso di visione. La Bohème di Giacomo Puccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È la madre dile: è laapertura di stagione in presenza dopo la pandemia a capienza massima. E’ laproduzione sancarliana per il sovrintendente Stèphane Lissner (ex La Scala di Milano) dal suo insediamento. E’ laopera diretta daal Lirico napoletano. Il tenore americano Stèfan Costello che si è fratturato una spalla scivolano sul pavimento piovoso della Galleria Umberto, va in scena ugualmente, indossato un tutore. La regista lo guarda con tenerezza: “A teatro si gioca seriamente come sanno fare i bambini e poco importa se un soldatino ha un braccio rotto. Alle 20 in punto si alza il sipario e comincia il viaggio nelladantitudine e nel suo senso di visione. Ladi Giacomo Puccini ...

