Prezzo carburanti | benzina self a 1 | 722 euro al litro

.... Anche questa settimana si registrano rialzi . Secondo l'elaborazione dei dati dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico da parte di Quotidiano Energia, il...... visto che il vantaggio tra i due(un kg di metano vale circa 1,6 litri di benzina ... vi sono ancora dei distributori in cui ilper kg del gas naturale per autotrazione è al di sotto ...Roma, 13 ottobre 2021 – Non si arrestano i prezzi dei carburanti. Anche questa settimana si registrano rialzi. Secondo l’elaborazione dei dati dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ...Oltre al drastico cale nelle immatricolazioni, il biennio 2019-2020 continua a stravolgere i numeri del parco auto circolante. Le auto Diesel continuano a calare drasticamente mentre le ibride-elettri ...