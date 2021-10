Pressioni per far votare la candidata, ai domiciliari Gianluca Izzo e Coscia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Pina Ferro Invito a recarsi a votare inoltrato via WhatsApp: in due finiscono in manette. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, che dispone gli arresti domiciliari, per venti giorni, per Gianluca Izzo, amministratore di fatto della cooperativa sociale salernitana “San Matteo” e di Umberto Coscia, lavoratore della stessa società. La vicenda è legata a un audio l’audio circolato a Salerno nel giorno del voto del 3 e 4 ottobre scorsi per il rinnovo del Consiglio comunale. In quel vocale, pubblicato e denunciato sui social dall’opposizione, si sentiva la voce di un uomo che, con accento campano, si rivolgeva a dei “ragazzi” ai quali ricorda che “domenica e lunedì si ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Pina Ferro Invito a recarsi ainoltrato via WhatsApp: in due finiscono in manette. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, che dispone gli arresti, per venti giorni, per, amministratore di fatto della cooperativa sociale salernitana “San Matteo” e di Umberto, lavoratore della stessa società. La vicenda è legata a un audio l’audio circolato a Salerno nel giorno del voto del 3 e 4 ottobre scorsi per il rinnovo del Consiglio comunale. In quel vocale, pubblicato e denunciato sui social dall’opposizione, si sentiva la voce di un uomo che, con accento campano, si rivolgeva a dei “ragazzi” ai quali ricorda che “domenica e lunedì si ...

Advertising

fattoquotidiano : Fondazione Open, indagato anche il cine-produttore Di Paolo: traffico di influenze. I pm: “280mila euro per la medi… - adrianobiondi : Prima diffida ci è arrivata un'ora dopo l'uscita della prima puntata. Ne sono arrivate altre, poi minacce di querel… - giorrrgi : @Valenteena_ Non sappiamo se le pressioni che lo attanagliavano provenissero dalla famiglia, dalla società, dall'un… - Jengo1988 : @MicK_ele I padroni han vinto per quante più pressioni riescono ad esercitare sul diritto al lavoro (incluso il… - dangiuntolee : @Seg_hino per ragioni di sicurezza la sua identità non verrà rivelata fino al 22 maggio 2022 affinché possa lavorar… -