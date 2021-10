Presa la baby gang che rapinava a Saronno | arresti e denunce

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Svolta decisiva nelle indagini dei carabinieri, del Nucleo Operativo della Compagnia di, sulla serie di rapine commesse contro giovani vittime in città: questa mattina sono stati eseguiti due provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria minorile di Milano nei confronti di un 14enne e di un15enne, entrambi residenti ama di origini extracomunitarie; altri due tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Rapina violenta dellagang alla fermata del bus Questi i fatti. Intorno alle 05:50 del 26 settembre scorso la vittima si era presentata presso il XV Distretto di Polizia Ponte Milvio, diretto da ...... a quello dell'educazione finanziaria per donne fragili di concerto con la Banca d'Italia; al... è una voce universale per le donne che si esprime attraverso ladi coscienza, il sostegno e l'...SARONNO – Sono giunte a una prima svolta le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Saronno, condotte a seguito delle numerose rapine commesse in danno ...Linea dura contro vandali e imbrattatori. Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha emanato un’ordinanza contro i baby vandali che, specie nei fine settimana, prendono di mira gli spazi pubblici ...