Preghiera della sera del 13 Ottobre 2021: “Mostraci la Tua Misericordia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Mostraci la Tua Misericordia”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “la Tua”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra la festa della #MadonnadelRosario. In questo mese di ottobre vi invito a recitare questa pre… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - vaticannews_it : #7ottobre Guarda il video della Preghiera per la pace promossa da @santegidionews alla presenza di #PapaFrancesco.… - crazy4whatilike : RT @Heartless_103: “-Com’è felice il destino dell’incolpevole vestale, dimentica del mondo, dal mondo dimenticata -infinita letizia della… - KattInForma : Preghiera della sera del 13 Ottobre 2021: “Mostraci la Tua Misericordia” -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Papa Luciani è diventato Beato ...campane di tutte le chiese parrocchiali e frazionali della diocesi, questa sera alle ore 18.00, perché ci uniamo tutti a questo momento di lode e di gioia nella liturgia eucaristica o nella preghiera ...

Tabernacolo di Vico d'Elsa, concluso il restauro a Barberino Tavarnelle ... cultura e preghiera dei nostri luoghi " dichiara il sindaco David Baroncelli - che accoglie pellegrini, viandanti, cittadini del passato e del presente a testimonianza della grande ricchezza ...

Preghiera della sera del 11 Ottobre 2021: “Concedici di superare ogni tentazione” La Luce di Maria Diocesi: Roma, venerdì si conclude la fase diocesana della causa di beatificazione di suor Veronica del Santissimo Sacramento La sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni della Serva di Dio suor Veronica Teresa del Santissimo Sacramento, religiosa professa dell ...

Salvini-Meloni, se il derby si gioca (anche) a Gerusalemme Al Jerusalem Prayer Breakfast a Roma Salvini e Meloni condannano l'antisemitismo. Una tappa utile per mettere in sordina le critiche contro ...

...campane di tutte le chiese parrocchiali e frazionalidiocesi, questa sera alle ore 18.00, perché ci uniamo tutti a questo momento di lode e di gioia nella liturgia eucaristica o nella...... cultura edei nostri luoghi " dichiara il sindaco David Baroncelli - che accoglie pellegrini, viandanti, cittadini del passato e del presente a testimonianzagrande ricchezza ...La sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni della Serva di Dio suor Veronica Teresa del Santissimo Sacramento, religiosa professa dell ...Al Jerusalem Prayer Breakfast a Roma Salvini e Meloni condannano l'antisemitismo. Una tappa utile per mettere in sordina le critiche contro ...