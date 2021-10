Precariato | infortuni | discriminazioni | dove sono finiti i diritti sul lavoro?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Intramontabile quella canzone: «Vincenzina davanti alla fabbrica, Vincenzina il foulard non si mette più. Una faccia davanti al cancello che si apre già. Vincenzina hai guardato la fabbrica, Come se non c’è altro che fabbrica…», la cantava Enzo Jannacci nel 1974 e torna ora, con vigore, a dare il titolo all’incontro «Vincenzina, la fabbrica e le sue sorelle: storie letterarie di lavoro e diritti al femminile» durante il Festival del Diritto e della Letteratura di Palmi, dal 13 al 16 ottobre, dove si parla di discriminazioni di genere, di differenze salariali, di parità e uguaglianza, ma anche e soprattutto dell’enorme ricchezza letteraria e culturale che sta dentro al racconto di una battaglia di parità che si fa rivendicazione, e a volte denuncia.

...di ricorrere a forme contrattuali flessibili con conseguente 'istituzionalizzazione' del,...da un vero e proprio 'contenzioso qualificato' costituito dalle azioni in materia disul ...... tra problematiche varie, come le tante partite da giocarsi, con trasferte lunghe e gli... perché temeva di vivere una stagione di forte. Petagna piace alla Sampdoria che lo ...Quest’anno il tema-guida del festival è il lavoro: «Si parla di precariato, specie giovanile; dei tragici fenomeni del caporalato e degli infortuni sul lavoro, ma anche del dramma dell’alienazione, in ...L’industria europea della carne è una potenza multimiliardaria, che impiega circa 1 milione di persone. I sindacati stimano che migliaia di lavoratori in alcuni paesi siano impiegati in modo precario ...