Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a Prato. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata " Easy Permit ", che riguarda un giro di permessi di soggiorno ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata " Easy Permit ", che riguarda un giro didi...

Advertising

MediasetTgcom24 : Prato, inchiesta 'permessi soggiorno falsi': 7 arresti e 210 indagati #gdf - emobranco : RT @qn_lanazione: Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni - Nazione_Prato : Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ??Documenti falsi per fare permessi di soggiorno, denaro nero e lingotti d'oro per i pagamenti: così si nutriva di manodopera i… - PupiaTv : Prato, false documentazioni per rinnovo permessi di soggiorno: arrestati commercialisti e consulenti del lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato permessi Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a Prato. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata " Easy Permit ", che riguarda un giro di permessi di soggiorno facili rilasciati ai cinesi con la complicità di studi ...

Falsi contratti per rinnovare i permessi di soggiorno, 7 arresti a Prato L'operazione chiama Easy Permit era partita da un controllo della polizia municipale di Prato nel Macrolotto, dove era stata rilevata una ditta di confezioni inesistente, sebbene avesse numerosi ...

Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni LA NAZIONE Prato, permessi di soggiorno facili: centinaia di perquisizioni Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a Prato. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata «Easy Permit», che riguarda un giro di permessi di soggiorno f ...

Falsi contratti per rinnovare i permessi di soggiorno, 7 arresti a Prato Falsa documentazione per rinnovare il permesso di soggiorno a cinesi migrati in Italia senza i diritti. Per questo la guardia di finanza assieme a Inps, municipale e Asl ha portato all'esecuzione di 7 ...

Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata " Easy Permit ", che riguarda un giro didi soggiorno facili rilasciati ai cinesi con la complicità di studi ...L'operazione chiama Easy Permit era partita da un controllo della polizia municipale dinel Macrolotto, dove era stata rilevata una ditta di confezioni inesistente, sebbene avesse numerosi ...Blitz della guardia di Finanza all'alba di oggi, 13 ottobre, a Prato. Oltre 400 militari sono stati impegnati nell''operazione denominata «Easy Permit», che riguarda un giro di permessi di soggiorno f ...Falsa documentazione per rinnovare il permesso di soggiorno a cinesi migrati in Italia senza i diritti. Per questo la guardia di finanza assieme a Inps, municipale e Asl ha portato all'esecuzione di 7 ...