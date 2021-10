“Poteva finire male”. Caos al GF Vip: Raffaella Fico spaventata, urla nella casa: “Provvedimenti subito” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Volano stracci al GF Vip 6 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Sembra infatti che il cessate il fuoco sia appena terminato e che la battaglia sia ripresa più agguerrita che mai. Stavolta però non c’entra qualche frase di dubbio gusto, in questo caso c’è un gesto che manda fuori di testa una delle due contendenti. Ma andiamo con ordine: il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget. Una delle coppie designate sono state Soleil e David che, appena è suonata la sirena hanno lasciato perdere quello che stavano facendo e sono partiti a razzo. Il problema è che la Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo la gieffina ha sbattuto il bicchiere sul tavolo (dove c’erano Katia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Volano stracci al GF Vip 6 trae Soleil Sorge. Sembra infatti che il cessate il fuoco sia appena terminato e che la battaglia sia ripresa più agguerrita che mai. Stavolta però non c’entra qualche frase di dubbio gusto, in questo caso c’è un gesto che manda fuori di testa una delle due contendenti. Ma andiamo con ordine: il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget. Una delle coppie designate sono state Soleil e David che, appena è suonata la sirena hanno lasciato perdere quello che stavano facendo e sono partiti a razzo. Il problema è che la Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo la gieffina ha sbattuto il bicchiere sul tavolo (dove c’erano Katia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Poteva finire Vinitaly Special Edition, il mondo del vino torna per tre giorni a Verona Ma come ha spiegato il presidente di Veronafiere Maurizio Danese , davvero non si poteva pi ...Special Edition vuol dare alle imprese la spinta decisiva per chiudere gli ultimi contratti e finire l'...

"Io sono Babbo Natale", l'ultimo film interpretato da Gigi Proietti Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo ... Come andrà a finire? Non ci resta che andare al cinema il 3 novembre per vedere l'epilogo di questa ...

