"Possiamo sperare in una gravidanza naturale?" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buonasera, ho 25 anni e da 2 anni con mio marito stiamo cercando una gravidanza. Ad aprile ci siamo rivolti ad un centro PMA. Qui abbiamo scoperto che i miei esami vanno benissimo ma, ahimè, mio marito aveva a giugno 0.468 ml di spermatozoi, 90%immobili, motilità progressiva assente, motilità non progressiva al 10%. L'andrologo del centro gli ha prescritto una cura della durata di 3 mesi con punture di fostimon e genante. Dopo 2 mesi abbiamo ripetuto lo spermiogramma: 1 milione di spermatozoi, motilità progressiva 20%, immobili 20% e motilità non progressiva al 60%. Inizierò la stimolazione a novembre, in modo tale che mio marito completi i 3 mesi di cure. Mi chiedevo, nel frattempo, in questo mese, vale la pena provare a concepire naturalmente? È possibile avere una gravidanza naturale con questi ultimi valori? Grazie tante!

