Ponticelli | Carabinieri incontrano gli alunni della “Porchiano-Bordiga”

Advertising

TeleCapriNews : Napoli: nel quartiere Ponticelli i Carabinieri sono stati impegnati tra gli alunni per la divulgazione della legali… - puntomagazine : Ponticelli, Carabinieri impegnati tra alunni e controllo del territorio - @_Carabinieri_ #cultura #legalità… - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Carabinieri tra gli alunni, poi scattano i controlli: alto impatto a Ponticelli… - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Carabinieri tra gli alunni, poi scattano i controlli: alto impatto a Ponticelli… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca #Ponticelli Controlli serrati dei Carabinieri nelle zone calde di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli Carabinieri

... con la dolce Luna al seguito, e il Maresciallo Capo Antonio Liccardo, comandante della stazione deidi. L'iniziativa è stata aperta dall'intervento di 'AcCORIamoci', il coro ...... dopo l'ultima violentissima escalation di sangue e piombo lo Stato torna a riprendersi. Il blitz è scattato alle prime luci di ieri e ha visto entrare in azione polizia e, i ...Militari impegnati in un programma di divulgazione della cultura della legalità, e poi in strada con controlli a tappeto ...Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato sei provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea nei confronti di sei persone accusate di concorso in tentate estorsion ...