Pomezia | il 23 e 24 ottobre la “Regata zonale Optimist” | scatta il divieto di balneazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)– I giorni 23 e 242021 dalle ore 10:00 alle 18:00, la zona di mare antistante il litorale Lido disarà interessata da una manifestazione sportiva denominata ””, organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Tognazzi Marine Village. Clicca qui per leggere l’ordinanza Come riportato nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto “a decorrere dalle ore 09:00 e fino alle ore 19:00, nei giorni 23 e 242021 è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura”. Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio ...