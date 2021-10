Poco mossa la Borsa americana

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.315 punti (-0,14%); sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.352 punti (+0,08%). In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,47%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,01%). È aumentata, risultando leggermente sopra le attese, l’inflazione negli Stati Uniti a settembre. L’aumento dei prezzi spaventa gli investitori, con i problemi alla supply chain che potrebbero avere effetti sui margini dei trimestre in corso. È intanto iniziata la stagione delle trimestrali della banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in crescita del 19% e JPMorgan che ha messo a segno utili in crescita trainati dal boom dell’M&A e una forte performance nelle IPO. Nell’S&P 500, buona ...

