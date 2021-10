PlayStation VR festeggia 5 anni e Sony svela quali sono i giochi più popolari (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi Sony celebra il quinto anniversario dall'uscita mondiale di PlayStation VR, e la società vuole approfittare di questo momento per ringraziare tutti i fan e la community di sviluppatori per aver accolto e supportato questa piattaforma negli anni. "Dal lancio di PS VR, abbiamo provato una serie di esperienze uniche in grado di restituire quel senso di presenza che avevamo in mente per questa piattaforma" afferma PlayStation attraverso un post sul suo blog. "Tra queste troviamo giochi acclamati dalla critica come l'elettrizzante Rez Infinite, con la sua esplosione di immagini e suoni, il platform Astro Bot Rescue Mission e la sua epica missione di salvataggio, oppure l'azione furtiva di Hitman 3". A fronte dei 500 titoli per PlayStation VR, la società ha stilato una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggicelebra il quintoversario dall'uscita mondiale diVR, e la società vuole approfittare di questo momento per ringraziare tutti i fan e la community di sviluppatori per aver accolto e supportato questa piattaforma negli. "Dal lancio di PS VR, abbiamo provato una serie di esperienze uniche in grado di restituire quel senso di presenza che avevamo in mente per questa piattaforma" affermaattraverso un post sul suo blog. "Tra queste troviamoacclamati dalla critica come l'elettrizzante Rez Infinite, con la sua esplosione di immagini e suoni, il platform Astro Bot Rescue Mission e la sua epica missione di salvataggio, oppure l'azione furtiva di Hitman 3". A fronte dei 500 titoli perVR, la società ha stilato una ...

