Più di mezzo miliardo di euro al mese di denaro pubblico: quanto costerebbe per lo Stato pagare i tamponi ai lavoratori

Numeri da Finanziaria. Questa è la somma che viene fuori facendo una rapida moltiplicazione tra i lavoratori che non si sono vaccinati (ma che, da venerdì 15 ottobre dovranno essere in possesso della Certificazione Verde, anche attraverso test valido per 48 ore) e il costo per ogni singolo tampone. Si parla di circa 600 milioni di euro che sarebbe a carico dello Stato qualora si avverassero i desideri di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Beppe Grillo: tamponi gratis per chi ha rifiutato di partecipare alla campagna di immunizzazione contro il Covid.

La cifra è variabile, ma quei 600 milioni di euro sono la soglia minima basata sui stime che ...

