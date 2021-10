Pirlo Barcellona | l’agente del tecnico esce allo scoperto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sulla panchina dell’ex Juventus, accostato ad un futuro in Spagna Intervenuto a margine della riunione dell’Assoagenti,Tullio Tinti ha commentato così il possibile approdo di Andreaal. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.– «Secondo me lo scorso anno ha fatto quello che doveva fare. Era il primo anno, ha fatto un buon lavoro. È stato un campione e i campioni hanno questa possibilità: oggi non c’è, ma non è detto che domani non possa esserci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

