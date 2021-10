Piquadro: ceo, ‘io pro vaccini, tamponi gratis per evitare stress a chi lavora’ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sono consapevole che indirettamente alimento una certa corrente di pensiero, ma non voglio creare motivi di stress ai miei dipendenti che si sono correttamente vaccinati”. Il presidente e amministratore delegato di Piquadro, Marco Palmieri, è quanto di più lontano da un ‘no vax’ (“per me tutti in Italia dovevano vaccinarsi”), ma difende la scelta di garantire in azienda tamponi gratuiti ai dipendenti che non l’hanno fatto. Non è stata una decisione facile, ma, spiega all’Adnkronos, “c’è sia un tema etico che organizzativo”. Chi viene a lavorare regolarmente “non deve essere messo in difficoltà dal fatto che il collega non si presenta. L’organizzazione va certamente avanti senza una persona, ma diventa stressante per i colleghi che devono sostituirla”. Senza contare che una sostituzione “non si trova immediatamente e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sono consapevole che indirettamente alimento una certa corrente di pensiero, ma non voglio creare motivi diai miei dipendenti che si sono correttamente vaccinati”. Il presidente e amministratore delegato di, Marco Palmieri, è quanto di più lontano da un ‘no vax’ (“per me tutti in Italia dovevano vaccinarsi”), ma difende la scelta di garantire in aziendagratuiti ai dipendenti che non l’hanno fatto. Non è stata una decisione facile, ma, spiega all’Adnkronos, “c’è sia un tema etico che organizzativo”. Chi viene a lavorare regolarmente “non deve essere messo in difficoltà dal fatto che il collega non si presenta. L’organizzazione va certamente avanti senza una persona, ma diventaante per i colleghi che devono sostituirla”. Senza contare che una sostituzione “non si trova immediatamente e ...

