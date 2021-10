Pioggia e grandine nel Palermitano, scatta l’allerta meteo arancione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani. Il livello di allerta è arancione. Il dipartimento di Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani 14 ottobre un avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico che, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani. Il livello di allerta è. Il dipartimento di Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani 14 ottobre un avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico che, (Monrealelive.it)

Advertising

rtl1025 : ?? Un forte '#tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di #Catania causando seri dan… - monrealeatoday : Pioggia e grandine nel Palermitano, scatta l'allerta meteo arancione - DirettaSicilia : Pioggia e grandine sul Palermitano, sale il livello di attenzione: allerta arancione, - meteoredit : #SevereWeather ?? Forte #temporale in #Brasile Il temporale si è formato presso #Pirassununga lo scorso sabato 9 ot… - businessonlinei : Le rc auto base nel 2021 coprono i danni per grandine e pioggia o no -