Pietro Sparago, due medaglie d'oro nel Campionato mondiale dei panettoni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il maestro pasticciere casertano Pietro Sparago è stato premiato a Roma con due medaglie d'oro e una menzione speciale nell'ambito del Campionato mondiale "The best panettone of the world 2021". Il concorso ideato dalla Fipgc (Federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria) ha visto il pastry chef casertano confrontarsi con delegazioni provenienti da Cina, Giappone, Australia, Stati Uniti, Brasile e gran parte d'Europa. Scelto fra oltre trecento candidati, Sparago – titolare della pasticceria "Re di dolci" e socio di Confcommercio Caserta – ha ottenuto un riconoscimento per il suo panettone classico realizzato con cubetti d'arancia, uvetta e cedro ed un ulteriore premio per il panettone innovativo al gusto "strega e cioccolato fondente", che ha ...

