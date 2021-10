Pietro Mattei | chi era il marito della contessa Alberica Filo della Torre

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), era sposato con lache fu uccisa nel 1991 dal suo maggiordomo filippino, l’uomo riuscì a far riaprire le indagini sul delitto nel 2007., chi è ilvittima nel delitto dell’Olgiata (Foto dal web)Dopo diversi anni, nel 2011 riuscì a risolvere il delitto con l’arresto dell’assassino, il delitto dell’Olgiata rimase per diversi anni senza colpevoli, nel 2007 proprio su iniziativa delfurono riaperte le indagini che portarono nel 2011 alla conclusione del caso con l’arresto e la condanna del maggiordomo filippino, Winston Manuel Reyes. La vita dell’uomo è stata una vera e lunga battaglia per riuscire a dare giustizia ...