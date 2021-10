Peschiera, per il sito del Comune Malinverno ha vinto il ballottaggio con il 53,13% , a Moretti il 46,87%; affluenza record del 78,38% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Malinverno sindaco. Sembra incredibile, il ballottaggio deve ancora svolgersi ma sul sito ufficiale municipale questa mattina sono apparse tabelle, grafici e risultati del turno elettorale del 17 e 18 ottobre Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sindaco. Sembra incredibile, ildeve ancora svolgersi ma sulufficiale municipale questa mattina sono apparse tabelle, grafici e risultati del turno elettorale del 17 e 18 ottobre

