(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Documenti falsi per faredi, denaro nero e lingotti d'oro per i pagamenti: così si nutriva di manodopera illegale il distretto cinese del tessile a. Procura e GdF hanno dato ...

Documenti falsi per fare permessi di soggiorno, denaro nero e lingotti d'oro per i pagamenti: così si nutriva di manodopera illegale il distretto cinese del tessile a Prato. Permessi soggiorno 'facili',7 arresti e 210 indagati a Prato. Ai domiciliari 'colletti bianchi' italiani. Ecco i nomi dei professionisti che sono stati messi agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto carte false.

Documenti falsi per faredi, denaro nero e lingotti d'oro per i pagamenti: così si nutriva di manodopera illegale il distretto cinese del tessile a Prato. Procura e GdF hanno dato una spallata a 'fabbriche' ...L'inchiesta riguarda un giro didifacili rilasciati ai cinesi con la complicità di "colletti bianchi" italiani, creando ditte fantasma per attestare finte assunzioni di lavoratori ...Sono 210 gli indagati nell'operazione 'Easy permit' (tra loro 52 imprenditori cinesi e 46 prestanome). L'inchiesta della procura e della guardia di finanza di Prato ...Complice l’avvento della pandemia che, di fatto, ha pressoché azzerato la nostra economia – ora finalmente in ripresa – per la prima volta negli ultimi 20 anni, nel nostro Paese è sensibilmente calata ...