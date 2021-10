"Perché li avete lasciati fare?". Lamorgese, se questo è un ministro: messa all'angolo dalla Meloni, crolla in aula (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che imbarazzo, per Luciana Lamorgese. Siamo al Question time alla Camera, l'interrogazione chiesta da Fratelli d'Italia dopo gli scontri dello scorso sabato nel corso dei cortei no-Green Pass, scontri per i quali il partito di Giorgia Meloni è stato oltre modo tirato in ballo. Come se a sfasciare la sede della Cgil fossero i militanti di FdI, e non frange di estremisti, Forza Nuova compresa. Una polemica pelosa, vergognosa, contro la Meloni e i suoi, accusati di non aver mai rinnegato il fascismo e, dunque, di avere qualcosa a che spartire con quanto accaduto a Roma. E dunque, ovviamente, Meloni picchia durissimo in aula. Parla della "vergogna della devastazione". Punta il dito per il fatto che tutto ciò sarebbe stato permesso, avallato, consentito. La leader FdI infatti chiede, vuole sapere se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che imbarazzo, per Luciana. Siamo al Question time alla Camera, l'interrogazione chiesta da Fratelli d'Italia dopo gli scontri dello scorso sabato nel corso dei cortei no-Green Pass, scontri per i quali il partito di Giorgiaè stato oltre modo tirato in ballo. Come se a sfasciare la sede della Cgil fossero i militanti di FdI, e non frange di estremisti, Forza Nuova compresa. Una polemica pelosa, vergognosa, contro lae i suoi, accusati di non aver mai rinnegato il fascismo e, dunque, di avere qualcosa a che spartire con quanto accaduto a Roma. E dunque, ovviamente,picchia durissimo in. Parla della "vergogna della devastazione". Punta il dito per il fatto che tutto ciò sarebbe stato permesso, avallato, consentito. La leader FdI infatti chiede, vuole sapere se ...

