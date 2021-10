Perché i cinghiali stanno invadendo l' Italia | e perché sono pericolosi Parla l' esperta | inquietante | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ia Roma nonsolo "folklore" o foto ideali per i "meme" sui social. L'invasione degli ungulatidiventati un fattore politico, molto influente in campagna elettorale e ne sa qualcosa anche la sindaca grillina Virginia Raggi. A DiMartedì su La7 Giovanni Floris ne chiede conto a Barbara Gallavotti, eclettica biologa e divulgatrice scientifica capace di saltare con disinvoltura dal Covid all'impotenza sessuale, dai vaccini alle miocarditi e, appunto, pure ai facoceri. "Ma è legato al cambiamento climatico? Dobbiamo aver paura?", chiede Formigli. "Non è un problema solo nostro, cialmeno 200 città nel mondo che lamentano la vicinanza con i, in Spagna a Barcellona, in Giappone e così via. L'impatto sull'ambiente c'entra: nei giorni più caldi aumenta la ...