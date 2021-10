Per l' inverno l' Ue ha solo il 75% del gas necessario

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Ue dispone attualmente di una capacità di stoccaggio per oltre il 20 per cento del suo consumo annuo di gas, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti di stoccaggio. In più, modalità d’uso e obblighi di manutenzione variano. Soprattutto al momento l’Ue dispone del 75 per cento del gas di cui i paesi membri avranno bisogno quest’. Di solito, in questo periodo, il livello di gas disponibile è pari al 90 per cento del fabbisogno invernale. Non è allarme ma Bruxelles sta monitorando la situazione: la preoccupazione è che alcune piccole comunità del continente possano restare senza gas e dunque senza riscaldamenti e acqua calda per l’. Sono i ‘frutti’ possibili del meccanismo infernale messo in moto dai rincari dei prezzi dell’energia. La risposta della Commissione, presentata oggi a Palazzo Berlaymont in seguito al pressing ...