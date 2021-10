Pensioni scuola 2022 | scadenze e modalità per richiedere la cessazione di servizio | le istruzioni del MIUR

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per il personale scolastico sono arrivate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Inps le indicazioni operative e la scadenza per presentare ladie ottenere il pensionamento, a partire dal 1° settembre. Cosa occorre fare e quali sono le opzioni per il pensionamento., entro quando chiedere ladalLa domanda didala partire dal 1° settembrepuò essere presentata da: personale docente, educativo e amministrativo entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021; dirigenti scolastici entro il termine ultimo del 28 febbraio. Entro queste, dunque, le richieste devono essere inoltrate ...

I requisiti per la seconda uscita Oltre ai 63 - 64 anni d'età e ai 20 di versamenti per beneficiare ...... anche per dare poi all' Inps il tempo di chiudere tutte le pratiche per leentro maggio e concedere il primo assegno ai nuovi pensionati dellaentro i primi di settembre del 2022 " ...Ieri mattina la comunità scolastica dell'istituto comprensivo Pestalozzi di Torvaianica ha salutato il pensionamento della preside, Anna Rita Miotto. Alla cerimonia, che si è svolta nell'aula magna de ...L'Inps dà parere positivo sulla proposta di rendere gratuito il riscatto della laurea a fini pensionistici, ma precisa che questo costerebbe ...