Pensioni, finalmente una buona notizia per gli italiani: gli aumenti fascia per fascia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli effetti della mazzata dovuta all'incremento dell'inflazione iniziano a farsi sentire nelle tasche degli italiani, tuttavia, secondo quanto riferito dal Messaggero, questo produrrà un contemporaneo aumento delle Pensioni. Dovrebbe essere l'impennata dei prezzi a causare, per compensazione, un innalzamento della spesa previdenziale di circa 4 miliardi di euro. Stando al quotidiano romano, coi prezzi relativamente stabili e l'inflazione sotto lo zero per cento nel 2021, lo Stato avrebbe risparmiato: ciò potrebbe determinare degli incrementi nelle Pensioni dal prossimo gennaio. Per quanto concerne le cifre di tale previsione, si fa riferimento al trattamento "medio" di 1500 euro lordi mensili: ci si dovrebbe attestare intorno ai 25 euro al mese, per un totale di 300 euro lordi l'anno. Per effetto della perequazione, la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli effetti della mazzata dovuta all'incremento dell'inflazione iniziano a farsi sentire nelle tasche degli, tuttavia, secondo quanto riferito dal Messaggero, questo produrrà un contemporaneo aumento delle. Dovrebbe essere l'impennata dei prezzi a causare, per compensazione, un innalzamento della spesa previdenziale di circa 4 miliardi di euro. Stando al quotidiano romano, coi prezzi relativamente stabili e l'inflazione sotto lo zero per cento nel 2021, lo Stato avrebbe risparmiato: ciò potrebbe determinare degli incrementi nelledal prossimo gennaio. Per quanto concerne le cifre di tale previsione, si fa riferimento al trattamento "medio" di 1500 euro lordi mensili: ci si dovrebbe attestare intorno ai 25 euro al mese, per un totale di 300 euro lordi l'anno. Per effetto della perequazione, la ...

