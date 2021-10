«Peggio degli anni ’70»: l’assalto alla Cgil e l’indignazione iperbolica della sinistra (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Una cosa mai vista. Una violenza inaudita. Neanche negli anni ’70. Il florilegio dei commenti della sinistra ai fatti di sabato delinea un paesaggio lunare. Non stiamo parlando del senso e dell’intelligenza politica dell’assalto alla Cgil, che resta un’azione criticabilissima, ma della cornice interpretativa in cui tali avvenimenti vengono posti. l’assalto alla Cgil: i paragoni improbabili Per il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per esempio, «non si sono mai visti eventi così gravi dall’ascesa del fascismo». Il che, alla lettera, significa che le quattro scrivanie rovesciate sabato sono più gravi della guerra civile 1943-45, della scia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Una cosa mai vista. Una violenza inaudita. Neanche negli’70. Il florilegio dei commentiai fatti di sabato delinea un paesaggio lunare. Non stiamo parlando del senso e dell’intelligenza politica del, che resta un’azione criticabilissima, macornice interpretativa in cui tali avvenimenti vengono posti.: i paragoni improbabili Per il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per esempio, «non si sono mai visti eventi così gravi dall’ascesa del fascismo». Il che,lettera, significa che le quattro scrivanie rovesciate sabato sono più graviguerra civile 1943-45,scia di ...

