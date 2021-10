Pattinaggio artistico: si chiude la preseason. Al via il Budapest Trophy e l’Asian Open (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora una settimana e la stagione di Pattinaggio artistico entrerà, finalmente, nel vivo con l’inizio del circuito ISU Grand Prix, in partenza come di consueto con Skate America, in programma a Las Vegas dal 22 al 24 ottobre. Tuttavia tanti saranno i protagonisti di primo piano impegnati questo fine weekend nelle ultime due gare di rilievo della preseason, il Budapest Trophy, pianificato nella Capitale ungherese dal 14 al 17 ottobre, e l’Asian Open, in scena a Pechino (Cina) il 14 e il 15. Nella competizione europea ritroveremo, tra i vari protagonisti, l’azzurro Matteo Rizzo, reduce dall’esordio a due facce del Finlandia Trophy, in cui ha centrato la sesta piazza vincendo il segmento più lungo ma pagando dazio nello short, realizzato con molteplici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora una settimana e la stagione dientrerà, finalmente, nel vivo con l’inizio del circuito ISU Grand Prix, in partenza come di consueto con Skate America, in programma a Las Vegas dal 22 al 24 ottobre. Tuttavia tanti saranno i protagonisti di primo piano impegnati questo fine weekend nelle ultime due gare di rilievo della, il, pianificato nella Capitale ungherese dal 14 al 17 ottobre, e, in scena a Pechino (Cina) il 14 e il 15. Nella competizione europea ritroveremo, tra i vari protagonisti, l’azzurro Matteo Rizzo, reduce dall’esordio a due facce del Finlandia, in cui ha centrato la sesta piazza vincendo il segmento più lungo ma pagando dazio nello short, realizzato con molteplici ...

