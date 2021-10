Pasino: ”Inter favorita per lo Scudetto ma il Napoli viene subito dietro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pasino: “A mio avviso la favorita resta l’Inter, ma il Napoli viene subito dietro Insigne rinnoverà, Osimhen mi ricorda Asprilla” Rubens Pasino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’Intervista a Napoli Magazine.Com per parlare del Napoli, della lotta per lo Scudetto, del rinnovo di Insigne e dell’alternaza Ospina-Meret. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER LO Scudetto “Lotta Scudetto? A mio avviso la favorita resta l’Inter, ma il Napoli viene subito dietro, se la giocheranno loro due per il titolo. -afferma ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 13 ottobre 2021): “A mio avviso laresta l’, ma ilInsigne rinnoverà, Osimhen mi ricorda Asprilla” Rubens, ex centrocampista del, ha rilasciato un’vista aMagazine.Com per parlare del, della lotta per lo, del rinnovo di Insigne e dell’alternaza Ospina-Meret. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER LO“Lotta? A mio avviso laresta l’, ma il, se la giocheranno loro due per il titolo. -afferma ...

