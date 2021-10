Papa Luciani sarà beato | riconosciuto il miracolo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Santo Padre ha firmato il decreto sul predecessore che regnò 33 giorni. Riconosciuta la sua intercessione per la guarigione di una bambina colpita da una grave encefalopatia

L'iniziativa di invocareera stata presa dal parroco della parrocchia a cui apparteneva l'ospedale, al quale era molto devoto. Il Pontefice veneto, che regnò 33 giorni nel 1978, è dunque ...... e secondo una ricostruzione dei media locali è stata investita mortalmente nella serata di lunedì 11 ottobre mentre percorreva il centro dell'abitato, all'incrocio tra viae via ...Papa Francesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I ...La Chiesa avrà presto un altro Papa tra i santi. Si tratta di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il Papa ‘breve’ rimasto sul soglio di Pietro solo 33 giorni, al quale è stato riconosciuto un miracolo a ...