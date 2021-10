Papa Luciani sarà beato: riconosciuto il miracolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Papa Giovanni Paolo I, per tanti conosciuto anche come Papa Luciani, sarà beato. È la notizia di grande rilevanza per il mondo cattolico che arriva il 13 ottobre del 2021, 43 anni dopo la sua morte. È stato Papa Francesco ad autorizzare la Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decreto. A riportare la notizia è il sito VaticanNews. Papa Luciani, solo 33 giorni di pontificato Albino Luciani, che da Pontefice acquisì il nome di Papa Giovanni Paolo I, era nato a Canale d'Agordo (provincia di Belluno) il 17 ottobre 1912. È stato il duecentosessantatreesimo vescovo di Roma. Il suo pontificato ebbe le caratteristica di essere tra i più brevi della storia. Fu, infatti, eletto il 26 agosto del 1978, poco più di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Giovanni Paolo I, per tanti conosciuto anche come. È la notizia di grande rilevanza per il mondo cattolico che arriva il 13 ottobre del 2021, 43 anni dopo la sua morte. È statoFrancesco ad autorizzare la Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decreto. A riportare la notizia è il sito VaticanNews., solo 33 giorni di pontificato Albino, che da Pontefice acquisì il nome diGiovanni Paolo I, era nato a Canale d'Agordo (provincia di Belluno) il 17 ottobre 1912. È stato il duecentosessantatreesimo vescovo di Roma. Il suo pontificato ebbe le caratteristica di essere tra i più brevi della storia. Fu, infatti, eletto il 26 agosto del 1978, poco più di ...

