Papa Luciani sarà Beato, la Chiesa riconosce il miracolo avvenuto nel 2011 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) sarà presto Beato Papa Luciani, al secolo Albino Luciani, eletto come Giovanni Paolo I nella Sistina il 26 agosto 1978. Papa Francesco Bergoglio questa mattina ha autorizzato la Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto che ufficializza il miracolo per sua intercessione. Papa Luciani, il ”Papa Breve” sarà presto Beato Eletto il 26 agosto 1978 e deceduto solo dopo 33 giorni, la notte fra il 28 e il 29 settembre, Papa Luciani sarà presto Beato. La notizia arriva questa mattina, 13 ottobre 2021: Papa Francesco Bergoglio ha ricevuto questa mattina il cardinale Marcello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)presto, al secolo Albino, eletto come Giovanni Paolo I nella Sistina il 26 agosto 1978.Francesco Bergoglio questa mattina ha autorizzato la Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto che ufficializza ilper sua intercessione., il ”Breve”prestoEletto il 26 agosto 1978 e deceduto solo dopo 33 giorni, la notte fra il 28 e il 29 settembre,presto. La notizia arriva questa mattina, 13 ottobre 2021:Francesco Bergoglio ha ricevuto questa mattina il cardinale Marcello ...

