Papa Luciani sarà beato, è arrivato l'ok di Francesco: nel 2013 il miracolo con cui guarì una bambina affetta da encefalopatia grave (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovanni Paolo I sarà beato. Lo ha deciso Papa Francesco che ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito all'intercessione di Albino Luciani. Si tratta della guarigione di una bambina affetta da una grave forma di encefalopatia, avvenuta nel 2011 a Buenos Aires, diocesi, come è noto, guidata fino al 2013 dall'allora cardinale Jorge Mario Bergoglio. Giunto in fase romana, il caso è stato esaminato prima dalla Consulta medica, il 31 ottobre 2019, che ha stabilito all'unanimità che si è trattato di una guarigione scientificamente inspiegabile. Il 6 maggio 2021 anche il Congresso dei teologi ha espresso parere positivo. L'ultimo via libera è ...

