Papa Luciani presto beato | riconosciuto il miracolo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Chiesa avràun altrotra i santi. Si tratta di Giovanni Paolo I, Albino, il‘breve’ rimasto sul soglio di Pietro solo 33 giorni, al quale è statounavvenuto 10 anni fa in Argentina. Il, informa il Vaticano, durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti riguardanti ilattribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino), Sommo Pontefice; nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, (oggi Canale d’Agordo, Italia) e morto il 28 settembre 1978 nel Palazzo Apostolico del Vaticano. Il postulatore della causa di ...

La notizia ora è che Albinosi appresta a diventare beato.Francesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo ...Vaticano,sarà beatoGiovanni Paolo I, al secolo Albino, sarà beato. OggiFrancesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto che ...Condividi. La Chiesa avrà presto un altro Papa tra i santi : Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il Papa 'breve' rimasto sul soglio di Pietro solo trentatré giorni. Il Pontefice veneto è dunque ormai ...La causa di canonizzazione di papa Luciani, nato a Canale d'Agordo il 17 ottobre 1912, si è aperta nel novembre del 2003, a ben 25 anni dalla morte. È un libro che è stato ripubblicato anche ...