Paolina Bonaparte | il corpo politico e anticonformista di una ribelle

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sorella di Napoleone, che amava definirla “La plus belle femme de son temps peut-être, a été et demeurera jusqu’à la fin la meilleure créature vivante”, Maria Paolanasce ad Ajaccio il 20 ottobre 1780. Tanto bella quanto viziata, fin dalla più tenera età, non manca di esibire il proprio carattere, deciso e risoluto nei momenti più bui, accomodante in quelli di necessità, rivelandosi istrionica, a tratti dominata dall’egocentrismo. Da sempre innamorata del deputato Stanislaz Fréron, sposò il generale Charles Leclerc su volere del fratello Napoleone nel 1797 e, per quanto innamorata, scelse di non concedere allo sposo in via esclusiva, quella che lei stessa definiva i “i vantaggi concessimi dalla natura”, ovvero quelconsiderato il più bello e desiderato di Parigi, dalla pelle bianchissima, curato con docce di acqua gelida e bagni nel ...