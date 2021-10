Paola Turani, il racconto del parto: “Quanta forza abbiamo noi donne” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Paola Turani aveva promesso ai suoi follower che avrebbe raccontato passo passo il momento del parto. E così è stato. Ora che è trascorso qualche giorno dalla nascita del suo primo bambino, Enea Francesco, l’influencer ha mantenuto la promessa e ha condiviso quanto accaduto l’8 ottobre, dalle prime contrazioni alla gioia per avere il piccolo finalmente fra le braccia. Il racconto di Paola Turani “È iniziato tutto alle 18 di giovedì, quando ho rotto le acque, qualche piccola contrazione gestita tranquillamente insieme a Veronica, la mia ostetrica, e poi dalle 20 (mentre la mia amica Melissa mi massaggiava per alleviare il dolore) le contrazioni sono diventate sempre più forti e ravvicinate”, spiega Paola Turani nel suo post, in cui si mostra insieme al ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021)aveva promesso ai suoi follower che avrebbe raccontato passo passo il momento del. E così è stato. Ora che è trascorso qualche giorno dalla nascita del suo primo bambino, Enea Francesco, l’influencer ha mantenuto la promessa e ha condiviso quanto accaduto l’8 ottobre, dalle prime contrazioni alla gioia per avere il piccolo finalmente fra le braccia. Ildi“È iniziato tutto alle 18 di giovedì, quando ho rotto le acque, qualche piccola contrazione gestita tranquillamente insieme a Veronica, la mia ostetrica, e poi dalle 20 (mentre la mia amica Melissa mi massaggiava per alleviare il dolore) le contrazioni sono diventate sempre più forti e ravvicinate”, spieganel suo post, in cui si mostra insieme al ...

