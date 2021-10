Pamela Prati, la patologia svelata in diretta tv | L’ha messa alle strette (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pamela Prati ha confessato in diretta tv il nome della patologia da cui è affetta. Vediamo insieme di che si tratta Recentemente è uscito l’ultimo singolo della Prati, che dopo il tormentone estivo intitolato “L’estate è adesso” è tornata con un nuovo brano, “Baila Baila”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone L'articolo Pamela Prati, la patologia svelata in diretta tv L’ha messa alle strette proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha confessato intv il nome dellada cui è affetta. Vediamo insieme di che si tratta Recentemente è uscito l’ultimo singolo della, che dopo il tormentone estivo intitolato “L’estate è adesso” è tornata con un nuovo brano, “Baila Baila”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone L'articolo, laintvproviene da CheSuccede.it.

Advertising

thebludiary : Seguendo il #gfvip fino adesso lo trovo privo di contenuti lo trovo molto vicino al #gfvip 1 inizio ,di pamela pr… - tudifrudi : @GiuseppePdR E come direbbe Pamela Prati 'buona primavera'. - entirelystrange : RT @Tristan__esdpv: non alfons0 che cita la regina pamela prati e il taxi perché lei e il suo gfvip vivono ancora #GFVIP - G_Onagap21 : RT @Iperborea_: Deve ringraziare che Lulù non sia Gdl o Pamela Prati, perché loro, al suo posto, lo avrebbero giustamente demolito #GFvip… - Garbino_ : @eristicando Valeria Marini, Pamela Prati, Elenoire Casalegno, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo, Carmen Di Pietro,… -