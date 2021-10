Pallamano | i prossimi appuntamenti dell’Italia Nazionale maschile in crescita | sogno qualificazione agli Europei

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laitaliana diè in fortee si appresta a tornare in campo per quanto riguarda la prima fase diai Mondiali 2023, in cui gli azzurri nel gruppo 4 incroceranno il cammino con Lettonia, Isole Faroe e Lussemburgo, per tre sfide dalle quali usciranno le due qualificate alla seconda fase. Tutto il raggruppamento si svolgerà dal 14 al 16 gennaioin una località ancora da definire, ma certamente i ragazzi allenati da Riccardo Trillini possono legittimamente sperare nel passaggio del turno, con Lettonia e Lussemburgo già sconfitte nel recente passato, mentre le Faroe rappresentano la vera mina vagante del torneo dopo gli ottimi risultati ottenuti delle categorie giovanili. Dovrà invece ancora pazientare un po’ la ...

Maggiori info e aggiornamenti saranno resi noti neigiorni sulla pagina facebook ufficiale dellaConversano. Foto: Vanni Caputo...al Palazzetto Tacca di Cassano Magnago per la nazionale italiana femminile under 19 disi ... L'obiettivo? Prepararsi al meglio aimondiali in Slovenia, nell'estate 2022. Nella rosa ...La Nazionale italiana di pallamano maschile è in forte crescita e si appresta a tornare in campo per quanto riguarda la prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023, in cui gli azzurri nel gruppo 4 i ...Sono trascorsi 137 giorni dai PlayOff Promozione in massima serie. La Genea Lanzara, dopo una stagione trionfante dove, da matricola, ha strappato il pass per le Final Six, riparte con tanta determina ...