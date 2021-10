Pacificazione nazionale Salvini | l' appello a Draghi | fermare il fango della sinistra contro di lui e Meloni

(Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Un nuovo e atteso faccia a faccia tra Matteoe Mario. Il leaderLega e il premier, infatti, si sono incontrati a Palazzo Chigi per il loro aggiornamento settimanale, istituito dopo le tensioni sulla delega fiscale.¬† Inizialmente, al termine dell'in, fontiLega hanno fatto sapere che i due hanno "parlato di attualit√† e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose,hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse". E ancora, fonti del Carroccio riferiscono che"ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al pi√Ļ presto un clima di unit√† e concordia nel Paese, a partireforze politiche". ¬† Un messaggio importante, quest'ultimo, soprattutto dopo le aspre ...

Advertising

SkyTG24 : Salvini vuole vedere Draghi: serve pacificazione nazionale, ci sono ministri che non stimo - MediasetTgcom24 : Green pass, Salvini: 'Draghi guidi percorso di pacificazione nazionale' #greenpass - giudittasborgi : @lauraboldrini Nel frattempo il suo alleato va da Draghi a proporre una pacificazione nazionale….. - statodelsud : Salvini vuole vedere Draghi: serve pacificazione nazionale, ci sono ministri che non stimo - Pino__Merola : Salvini vuole vedere Draghi: serve pacificazione nazionale, ci sono ministri che non stimo -

Ultime Notizie dalla rete : Pacificazione nazionale

Il leader del Carroccio in visita a Palazzo Chigi chiede unaa nome del centrodestra. Il governo: 'Si è parlato di fisco e Legge di Bilancio' Sullo stesso argomento: Palazzo Chigi chiede al Viminale il dietro front sui tamponi gratuiti ...Chiediamo al presidente Draghi di guidare un percorso di', dichiara il leader leghista . Nuovo incontro tra Draghi e Salvini, tante le questioni Il leader del partito leghista ...La richiesta di una 'pacificazione nazionale' è stata fatta da Matteo Salvini al presidente Draghi a nome di tutto il centrodestra, dice la Lega. Il tema fiscale è una delle priorità per il partito di ...Il leader del Carroccio in visita a Palazzo Chigi chiede una pacificazione nazionale a nome del centrodestra. Il governo: "Si è parlato di fisco e Legge di Bilancio" ...