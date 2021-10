Overwatch League | Edison e lr1s si separano da Atlanta Reign

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La2022 si giocherà su2 e questo passaggio ha indotto molte squadre a riorganizzare completamente i loro roster: un’operazione che stanno eseguendo anche quei team che hanno ottenuto diverse soddisfazioni nella passata stagione. Tra questi c’è, che ha appena annunciato l’addio a due giocatori: si tratta del DPS Kim “” Tae-hoon e del supporto flessibile Kim “” Seung-hyun. Entrambi i giocatori sono quindi entrati in regime di free agent. La separazione conha una certa rilevanza per il team esports, dato che il DPS è stato uno dei membri storici deglie ha giocato un ruolo fondamentale nella stagione 2020. Nel 2021 il suo spazio si è però ridotto in ...

eSportsMag

La prossima stagione disi giocherà su una prima versione di2. Attualmente, il gioco non ha ancora una data di uscita precisa poiché si trova in fase di sviluppo attivo: ...Come annunciato qualche settimana fa, le finali dellavinte dagli Shanghai Dragons sono state occasione per mostrare2 , il nuovo capitolo della serie che arriverà in futuro su tutte le console e PC. In un match esibizione, ...Vediamo del nuovo gameplay di Overwatch 2. Durante le recenti Grand Finals della Overwatch League Blizzard ha presentato i rework di Bastion e Sombra che saranno introdotti in Overwatch 2. Nel corso d ...Con Halloween ormai alle porte, ha inizio l'evento speciale di Overwatch Halloween Terror 2021, che prevede tutta una serie di nuovi contenuti ...