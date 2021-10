Ottaiano: ”Il rinnovo di Insigne non mina l’ambiente” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ottaiano, ex agente di Insigne: “rinnovo Lorenzo? Non mina l’ambiente, basta vedere l’esempio Donnarumma! In Italia si fa fatica a capire che qualche rapporto può arrivare a scadenza” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Ottaiano, agente, per parlere del rinnnovo di Insigne, del Napoli, di Spalletti e di Osimhen. Queste el sue parole: “Credo che Spalletti abbia portato consapevolezza della reale forza della squadra, che non va più in difficoltà quando ha un episodio non favorevole e non perde completamente la testa come accadeva l’anno scorso. Riprende a giocare come sa e sta ottenendo risultati. Alcune partite sono state tranquillamente ribaltate anche dopo momenti di difficoltà e questo è un ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 13 ottobre 2021), ex agente di: “Lorenzo? Non, basta vedere l’esempio Donnarumma! In Italia si fa fatica a capire che qualche rapporto può arrivare a scadenza” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, agente, per parlere del rinnnovo di, del Napoli, di Spalletti e di Osimhen. Queste el sue parole: “Credo che Spalletti abbia portato consapevolezza della reale forza della squadra, che non va più in difficoltà quando ha un episodio non favorevole e non perde completamente la testa come accadeva l’anno scorso. Riprende a giocare come sa e sta ottenendo risultati. Alcune partite sono state tranquillamente ribaltate anche dopo momenti di difficoltà e questo è un ...

