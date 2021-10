Ossessionata Melania Trump | Donald e il sesso | un retroscena piccantissimo dalla Casa Bianca

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tradimenti, urla, litigate. In un nuovo libro scandalo sui, Adesso accetto le vostre domande di Stephanie Grisham, questa volta, a finire nel mirino è. La ex first lady viene descritta come una donna per nulla remissiva che detestava Ivanka. La ex direttrice della comunicazione didopo essere stata anche il capo di gabinetto e la portavoce di, si è tolta molti sassolini dalle scarpe. Riporta il Giorno, cheera "un presidente che abusava del suo staff, faceva pesanti commenti sessuali sulle giovani allamentre le provava tutte nel cercare di placare Vladimir Putin senza troppo successo". La Grisham si è dimessa il 6 gennaio 2021 dopo l'assalto al Congresso., secondo ...

infoitestero : 'Melania Trump ossessionata dalle notizie sui tradimenti del marito Donald' -

Ultime Notizie dalla rete : Ossessionata Melania

AGI - Agenzia Italia

Grisham rivela cheoffriva all'esterno una falsa idea di distacco, ma in realtà le ... Era anchedalla gelosia per suo marito. Le storie di infedeltà con la 'coniglietta' di Playboy ...AGI -come il marito dagli articoli scritti su di lei , in versione principessa Raperonzolo ...dal libro di retroscena scritto dalla ex portavoce della Casa Bianca e della stessa, ...The Donald ha definito il diario “noiosa spazzatura” e ha attaccato gli editori che “continuano a pubblicare” libri contro di lui. Inoltre la First Lady viene descritta come “gelida” verso il resto de ...Ossessionata e furiosa per le scappatelle di Donald. Il titolo è “I’ll take your questions now”, la frase con cui Melania si rivolgeva ai giornalisti durante i briefing. E’ un’estrema sintesi del ritr ...