Ora è ufficiale: Mirante nuovo portiere del Milan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Mirante come nuovo portiere. L'ex Roma ha firmato un contratto fino al termine della stagione (con opzione per un altro anno) e si alternerà tra i pali con Tatarusanu in attesa del rientro di Maignan. Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83?. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

