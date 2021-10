Olimpiadi Pechino 2022, il 18 ottobre si accende a Olimpia la torcia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Cio ha comunicato ufficialmente che il prossimo 18 ottobre avrà luogo nell’antica Olimpia il rito di accensione della torcia olimpica verso i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2022 che si terranno a Pechino. “A causa situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali – si legge nella nota ufficiale – Il giorno successivo nello stadio Panathinaiko di Atene la fiamma sarà consegnata alla delegazione del Comitato Organizzatore di Pechino 2022.” Ancora una volta quindi il tutto avverrà senza la presenza del pubblico, ma solo con le persone accreditate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Cio ha comunicato ufficialmente che il prossimo 18avrà luogo nell’anticail rito di accensione dellaolimpica verso i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernaliche si terranno a. “A causa situazione creata dalla pandemia di Covid-19, la cerimonia si terrà nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari locali – si legge nella nota ufficiale – Il giorno successivo nello stadio Panathinaiko di Atene la fiamma sarà consegnata alla delegazione del Comitato Organizzatore di.” Ancora una volta quindi il tutto avverrà senza la presenza del pubblico, ma solo con le persone accreditate. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Olimpiadi #Pechino2022 Il prossimo 18 ottobre l'accensione della torcia #Beijing2022 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Oro nel lungo a Londra, sul bob ai Giochi di Pechino: la metamorfosi di #Rutherford #Pechino2022 - melindabrin : RT @cinese_turismo: ???????Sei un atleta con una grande passione sportiva? Prepararti per essere in forma alle Olimpiadi Invernali di Pechino… - cinese_turismo : ???????Sei un atleta con una grande passione sportiva? Prepararti per essere in forma alle Olimpiadi Invernali di Pec… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Oro nel lungo a Londra, sul bob ai Giochi di Pechino: la metamorfosi di #Rutherford #Pechino2022 -